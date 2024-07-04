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- Han Yunus'un doğusunda yerlerinden edilen Filistinliler evlerine dönüyor

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin doğusunda yaşayan binlerce Filistinli, İsrail ordusunun bölgede "askeri operasyon" düzenleyeceği gerekçesiyle 3 gün önce boşaltmak zorunda kaldığı evlerine geri dönmeye başladı.

İsrail, 3 gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin doğusunda "askeri operasyon" gerçekleştireceğini iddia ederek bölgedeki Filistinlilere tahliye çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğu bölgelerinde yaşayan 250 binden fazla Filistinlinin evlerini terk etmek ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al-Mawasi bölgesine göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. İsrail'in tahliye emrinin ardından bölgeden ayrılan Filistinliler evlerine dönmeye başladılar. Mobilyaları, araçlarına yükledikleri eşyaları ile Han Yunus'tan ayrılan Filistinliler evlerine dönüyor.

Tahliye emriyle evinden ayrılan Amal Abu Zaydah, " Refah'ta yerinden edildim ve geçen Nisan ayında Han Yunus'taki İsrail saldırıları sona erdiğinde, Han Yunus'un doğusundaki Al-Zanna bölgesindeki evime döndüm" dedi. Zaydah, İsrail'in pazartesi günü akşam saatlerinde tahliye emri verdiğini sözlerine ekleyerek, "Filistinlilerin evlerini derhal boşaltmaları çağrısında bulundular. Bu da paniğe neden oldu ve insanlar eşyalarını alarak evlerini terk etmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Tahliye emriyle nereye gideceğini bilmediği için uzun süre yürüdüğünü ve iki geceyi sokakta geçirdiğini söyleyen Al-Zana, "İnsanlar geri dönmeye başladığı için akrabalarımdan birinin beni evime götürmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.