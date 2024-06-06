Hanönü Halk Eğitimi Merkezi\'nden Hayat Boyu Öğrenme Sergisi

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Hanönü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergisinin açılışı, Kaymakam Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, kamu kurumlarının temsilcileri ve kursiyerler katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehit Faruk Karagöz İlkokulu öğrencilerinin sunduğu halk oyunu gösterisi ile başlayan program, HEM ek hizmet binasının açılışı ile devam etti.

Ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

HEM Müdürü İhsan Yabaneri, bu yıl açılan 19 kursa 364 kursiyerin katıldığını belirterek, "El sanatları, halk oyunları, müzik, görsel sanatlar, spor, geleneksel oyunlar, itfaiyecilik ve yangın güvenliği ile ulaştırma hizmetleri alanında kurslar verildi. 2024 yılında hizmete giren ek hizmet binasında dikiş nakış ve dokuma atölyeleri oluşturularak merkezi bir noktada kursiyerlerimize hizmet vermeye başladık." dedi.