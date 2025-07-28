Hanzala Gemisi'ne İsrail Baskını

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Hanzala gemisinden alıkoyduğu ABD vatandaşı aktivist Huwaida Arraf, Tel Aviv'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yelken açmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yardım götüren Hanzala gemisine hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda yaptığı baskında zorla alıkoyduğu avukat Arraf, yaşadıklarını Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı.

Gazze Şeridi'ne taşıdıkları insani yardımın sembolik olduğunu ve kıtlık nedeniyle birer birer yaşamını yitiren Filistinlilerin çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Arraf, uluslararası kamuoyunun, "Filistinlilere ne kadar yardım ulaştırılacağına soykırımla yargılanan haydut bir devletin karar vermesine" göz yumduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de "gün ışığında soykırım işlediğine" vurgu yapan Arraf, hükümetlerin İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara sessiz kaldığı sürece Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak Gazze halkı için daha fazla gemiyle yelken açmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail, Gazze'ye bebek maması taşıyan Hanzala'yı eli silahlı düzinelerce askerle bastı

Gazze Şeridi'ne doğru seyrederken kendilerine yaklaşan 2 İsrail gemisi gördüklerini, bir kaç başarısız denemenin ardından İsrail donanmasıyla irtibata geçtiklerini söyleyen Arraf, "Onlara sivil olduğumuzu, sadece insani yardım taşıdığımızı ve Gazze'ye doğru gittiğimizi söyledim ve onlardan bize karşı güç kullanmamalarını istedik." dedi.

Arraf, İsrail askerlerinin, Gazze'ye uyguladıkları ablukanın uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia ettiğini belirterek, "Ben de onlara uluslararası bir avukat olarak, uyguladıkları ablukanın yasa dışı olmasının yanı sıra Gazze'deki sivil nüfusu aç bıraktığı için bir savaş suçu teşkil ettiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Hanzala gemisine saldırmamaları gerektiğini tekrar hatırlattığını ancak bir yanıt alamadığını vurgulayan Arraf, bölgedeki diğer gemilere saldırı altında olduklarını belirten yardım çağrısı göndermelerine rağmen yanıt alamadığını söyledi.

Arraf, İsrail ordusunun Hanzala'nın etrafını en az 8 savaş gemisiyle sardığını ve düzinelerce silahlı İsrail askerinin gemiyi bastığını söyledi.

"Açlıktan ölen çocuklar için bebek maması taşıyan küçük bir tekneyi durdurmak için ne kadar çok güç gönderdiklerini düşündüğünüzde gülünç geliyor." diyen Arraf, alıkonulduktan sonra getirildikleri Usdud Limanı'nda kendilerini filme almaya çalışan tüm kameralara "Özgür Filistin" sloganları attıklarını kaydetti.

"Gazze'de çocukları kasıtlı olarak aç bırakan bir oluşumdan yiyecek veya su kabul etmeyeceklerini" İsraillilere ilettiklerini söyleyen Arraf, İsraillilerin Hanzala aktivistlerinden birine karşı güç kullandığını ancak söz konusu aktivisti başka bir alana götürdükleri için sonrasında neler olduğunu göremediklerini bildirdi.

Arraf, "İsrail'e yasa dışı yollarla girmek" suçlamasında bulunan İsrailli yetkililere, kendilerini zorla alıkoyduklarını hatırlattığını aktardı.

Hanzala aktivistleri, hukuksuzca alıkonuldu

İsrailli hak örgütü "Adalah" avukatlarından Hedil Ebu Salih ise alıkonan 21 aktivistten 19'unun Usdud Limanı'na getirildiğini ve İsrail vatandaşı 2 aktivistin ise polis karakoluna götürüldüğünü söyledi.

Duruşmada, 21 aktivistin zorla alıkonulması ve gözaltına alınmasının yasal olmadığını vurguladıklarını belirten Ebu Salih, "İsrail sularında değil, uluslararası sularda durduruldular veya alıkonuldular." dedi.

Hanzala gemisinden alıkonan aktivistlerin Ramle kentindeki Givon tutukevinde bulunan mahkemeye çıkarılacağını bildiren Ebu Salih, 2 aktivistin polis karakoluna getirildikten sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Ebu Salih, duruşmalar sonrası gözaltında tutulan aktivistlerin sınır dışı edileceğini öngördüklerini ifade etti.

İsrail, gemiye uluslararası sularda müdahale etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.