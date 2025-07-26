Hanzala Gemisine Olası Müdahale - Son Dakika
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Hanzala Gemisine Olası Müdahale

26.07.2025 22:22
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Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Hanzala gemisine yaklaşan iki gemi nedeniyle alarm verildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisine başka bir geminin yaklaştığı ve muhtemelen bir müdahalenin olduğu ifade edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Telegram hesabından gemiye olası müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Bir geminin ve dronun Hanzala'ya yaklaştığı belirtilen açıklamada, "Muhtemelen bir müdahale oluyor." ifadesi kullanıldı.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında da gemide bulunanların yaklaşan İsrail müdahalesine karşı tedbir almaya başladığı görüldü. Görüntülerde ekibin can yeleği giydiği dikkati çekti.

Söz konusu canlı yayının not kısmında ise, saldırı beklentisinin ardından rota değiştirilerek ilerlendiği ve İsrail ordusuyla herhangi bir iletişim kurulmadığı ifadesi yer aldı.

Gemide alarmlar çalıyor

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı açıklamada, gemideki alarmların çaldığını belirtti.

Fourreau başka bir paylaşımında da "(Binyamin) Netanyahu'nın soykırımcı ordusu Hanzala gemisine yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

FFC'nin Hanzala gemisi için Instagram'da başlattığı canlı yayında konuşan Tania Safi de geminin çevresini dumanların sardığını ve bunun da görüş açılarını kısıtladığını söyledi.

Safi, dumanın sisten veya herhangi bir dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığından henüz emin olmadıklarını belirtti.

İsrail'e ait olduğu düşünülen gemiler Hanzala'ya yakın mesafede bulunuyor

FFC'nin Whatsapp grubundan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait olduğu düşünülen 2 geminin Hanzala'ya çok yakın mesafede bulunduğu belirtildi.

Gemilerin kime ait olduğunun henüz teyit edilemediği ve gemilerin yakınlığının endişelere yol açtığı aktarılan açıklamada, önlem olarak Hanzala'nın rotasını güney yönünde Mısır kıyılarına doğru değiştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, gemide acil durum alarmının çaldığı ve gemidekilerin de muhtemel bir gerginliğe hazırlandığı belirtildi.

Hanzala'nın henüz Mısır sularına girmeyi amaçlamadığı kaydedilen açıklamada, geminin kıyı sularına paralel gitmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail'den gelen tehdidin artması durumunda, gemidekilerin Mısır Sahil Güvenliği'nden acil giriş talep edeceği kaydedildi.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Denizcilik, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanzala Gemisine Olası Müdahale - Son Dakika

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