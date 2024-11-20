Isparta'da hakkında 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan G.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan G.M, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezası Olan Hükümlü Isparta'da Yakalandı - Son Dakika
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