Haramidere\'deki işletmelere cezai yaptırım

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Haramidere ve çevresinde yapılan incelemelerde, arıtma tesisi çalışmayan ve atık suları önlem almadan deşarj ettiği tespit edilen iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırım uygulandığı bildirildi.

İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, basın yayın organlarındaki Haramidere'nin Kıraç kolunun köpüklü aktığı, fabrikalardan deşarj edilen kimyasal atıkların dereye karıştığı ve bu nedenle çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki haberler hatırlatıldı.

Kurumun çevre yatırımlarına büyük önem verdiği gibi dere ve dere yataklarındaki faaliyetleri de 7 gün 24 saat takip ettiği aktarılan açıklamada, fabrikaların deşarj yönetmeliğine uygunluğunu denetleyen İSKİ'nin, arıtma tesislerini kurmayan ya da çalıştırmayan işletmelere cezai işlem uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, medyada çıkan haberlerin ardından Haramidere ve çevresindeki işletmelerde incelemeler yapıldığı kaydedilerek, "Yapılan araştırmalarda iki işletmenin arıtma tesisisin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişigüzel şekilde deşarj edildiği saptanmıştır. Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Bahse konu firmalara atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmıştır. Söz konusu işletmelerin faaliyetten men edilmesini sağlamak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı ile resmi yazışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.