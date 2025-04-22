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Harvard, Trump'a Dava Açtı

Harvard, Trump\'a Dava Açtı

Harvard Üniversitesi, hükümetin fonlarını dondurmasını engellemek için Trump yönetimine dava açtı.

22.04.2025 10:47
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ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesi, hükümet tarafından üniversiteye sağlanan fonların dondurulmasını engellemek için Başkan Donald Trump yönetimine dava açıldığını duyurdu.

Rektör Alan Garber, üniversitenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin fonlarını dondurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harvard'ın federal hükümetin, "yasa dışı taleplerini" yerine getirmeyi reddetmesinin ardından çeşitli adımlar attığını kaydeden Garber, Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulması kararına ek olarak 1 milyar dolarlık fonu daha dondurmayı düşündüğünü aktardı.

Garber, üniversitenin vergi muafiyetinin de kaldırılmasının göz önünde bulunduğunu vurgulayarak bu ve benzeri faaliyetlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında "ciddi sonuçları" olacağının altını çizdi.

Hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu ve hükümetin yetkisini aştığını kaydeden Garber, bu sebeple üniversitenin fonların dondurulmasını durdurmak üzere Trump yönetimine dava açtığını duyurdu.

Alan Garber, hükümetin üniversitede "kimin işe alınacağı ve ne öğretileceğini" kontrol etmeye çalıştığını aktararak "Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz." dedi.

Üniversite topluluğundaki "hoşgörüsüzlükle mücadele" çabalarının bir parçası olarak kurulan "Antisemitizm ve İsrail Karşıtlığıyla Mücadele Görev Gücü" ile "Müslüman, Arap ve Filistin Karşıtlığıyla Mücadele Görev Gücü'ne" ait raporların yakın zamanda yayımlanacağını açıklayan Garber, söz konusu raporları "çarpıcı ve acı verici" olarak nitelendirdi.

Rektör Garber, raporların kampüs içindeki ayrımcı davranışlara ilişkin somut ve uygulanabilir öneriler içerdiğini belirtti.

Üniversite bünyesindeki herkesin güvenli, saygılı ve eşit bir ortamda öğrenim görmesini ve çalışmasını amaçladıklarını vurgulayan Garber, "Topluluğumuzdaki hiç kimse önyargı, hoşgörüsüzlük ya da nefretle karşılaşmamalı. Önerilerin ve diğer önlemlerin hayata geçirilmesinin, bu kötülükleri kampüsümüzden büyük ölçüde uzaklaştıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dava dilekçesinde, "Hükümet, Harvard'ı hükümetin tercih ettiği bakış açıları ve ideolojiler karışımına uymaya zorlamak amacıyla federal fonların kesilmesi tehdidini kullanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard'a sağlanan fonların dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savunmuştu.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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