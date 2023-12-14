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Hasanbeyli'de deprem konutları inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Hasanbeyli'de deprem konutları inşaatı devam ediyor

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yapılan 512 konutun inşa çalışmaları devam ediyor. Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerde bulunarak yılsonunda 98 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

14.12.2023 - 19:01,  Güncelleme: 19:02
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OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremzedeler için yapılan 512 konutun inşa çalışmaları devam ediyor. Deprem konutlarında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, yılsonunda 98 konutun hak sahiplerine teslim edilmiş olacağını söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesinde yapımı devam eden 512 deprem konutunun inşaatında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Hasanbeyli Kaymakamı Can Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu da yer aldı.

'KONUTLARIN STANDARTLARI YÜKSEK'

Vali Yılmaz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Hasanbeyli'de bu alanda 37 bloğun çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda 7 blok, 98 konut teslim edilmiş olacak. Nisana kadar buranın tamamı bitecek, tamamı bittiğinde 512 konut depremzede vatandaşlarımıza teslim edilecek. Burada yapılan konutlarımız depreme karşı dayanıklı, standartları yüksek, lüks diyebileceğimiz daireler. Çok güzel bir alanda yapılıyor. Emeği geçen bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Depremzede vatandaşlarımızın bu kalıcı konutlarına bir an evvel kavuşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yılın sonunda 98 konutumuzu da burada teslim etmiş olacağız" dedi.

Hasanbeyli\'de deprem konutları inşaatı devam ediyor
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Hasanbeyli'de deprem konutları inşaatı devam ediyor - Son Dakika


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