Hasankeyf Özel İdare binasının yer tespit çalışmaları tamamlandı

Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirler ve yapılacak planlamalar görüşüldü. Ayrıca, seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde taşınması, oy verme işleminin zamanında başlaması ve seçim sonrasında sandıkların il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gereken önlemler alındı. Toplantıda ayrıca, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler, personel sayısı, elektrik arızalarının önlenmesi, iletişim ve sosyal medya üzerinden yapılabilecek dezenformasyonun önlenmesi gibi konular da ele alındı.