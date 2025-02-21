Hasankeyf'te Altyapı Toplantısı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kaymakamlık tarafından, 2025 yılında köylerde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve yatırımların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ile Özel İdaresi tarafından köylerde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve yatırımlar görüşüldü.
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