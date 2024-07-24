Hasankeyf'te Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Yapıldı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis memurları, semt pazarında vatandaşlara boğulma vakalarına karşı bilgilendirme yaptı.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, Selahaddin Eyyubi Camisi yanında kurulan semt pazarında boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Gerekli bilgilendirmeleri yapan ekipler, vatandaşlara serinlemek için baraj gölüne ve su kanalına girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirtti.