Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara Ele Ge geçti - Son Dakika
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