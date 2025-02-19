Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları Hasankeyf İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 120 öğrenciye meslekleri ile ilgili bilgi verdi.
Polisler tarafından, meslekte eğitim süreci, genel güvenlik konuları ve trafik kuralları hakkında sunum yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kariyer Günleri - Son Dakika
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