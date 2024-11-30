Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kış mevsimi süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler, düzenlenen toplantıda ele alındı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kazaların önlenmesi, vatandaşların güvenli ve kesintisiz şekilde seyahat etmeleri için uygulanacak tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kış Trafik Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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