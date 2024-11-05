Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Valilik desteğiyle okullara spor malzemesi dağıtımı yapıldı.
Batman Valiliğinin desteğiyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan "Okul Sporları Projesi" kapsamında ilçedeki okullara spor malzemesi dağıtımı yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde malzemelerin dağıtımı amacıyla düzenlenen törene, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Spor Malzemesi Dağıtımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?