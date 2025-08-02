Batman'ın Hasankeyf ilçesinde pikabın tuğla yüklü tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Üçyol köyü mevkisi Hasankeyf Tüneli'nde, henüz plakaları öğrenilemeyen Ş.A. yönetimindeki pikap, K.Ç'nin yönetimindeki tuğla yüklü tıra çarptı.
İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan pikap sürücüsü Ş.A. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, tünel içi güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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