Hasat Etkinliği: Mehmet Aksoy İle Üreticiler Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasat Etkinliği: Mehmet Aksoy İle Üreticiler Buluştu

04.07.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Tarım Müdürü Aksoy, hasat etkinliğinde üreticilerle bir araya geldi ve teknik bilgilendirdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hasat etkinliğine katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy Kayı Mahallesi'nde düzenlen etkinlik kapsamında biçerdöverle gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Üreticiler ve biçerdöver operatörleriyle bir araya gelen Aksoy, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasat sırasında dane kayıplarının en aza indirilmesi, biçerdöver ayarlarının ürün ve arazi şartlarına uygun şekilde yapılması ve yangın tedbirlerine azami ölçüde dikkat edilmesinin önemine dikkati çeken Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen biçerdöver kontrol çalışmaları kapsamında teknik personel tarafından yapılan denetimlerin üreticilerin emeğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aksoy, hasat döneminin tüm üreticiler için verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte üreticilerle görüş alışverişinde bulunan Aksoy, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Aksoy, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasat Etkinliği: Mehmet Aksoy İle Üreticiler Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:43:55. #7.13#
SON DAKİKA: Hasat Etkinliği: Mehmet Aksoy İle Üreticiler Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.