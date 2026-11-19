Irak'ta Haşdi Şabi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı üzerine Babil vilayetine bağlı Curf es-Sahar bölgesinde konuşlu askeri birliklerin yarın değiştirileceğini bildirdi.

Haşdi Şabi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanlığının yarın sabah saatlerinde Curf es-Sahar'da görev yapan askeri birliklerin değişimini gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu birlik değişiminin yürürlükteki askeri usul ve esaslar çerçevesinde icra edileceği kaydedildi.

Irak Başbakanı Zeydi'nin talimatıyla, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan Curf es-Sahar'da varlık gösteren Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himedavi de örgüt mensuplarına, bölgede yaşanan gerilim nedeniyle alınan güvenlik önlemleri öncesindeki olağan faaliyetlerine dönmeleri talimatını vermişti.

Curf es-Sahar'da güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması

Irak hükümeti, daha önce yaptığı duyuruda Curf es-Sahar'da ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağını açıklamıştı.

Başbakan Zeydi, bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah ise petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.