Hasina'ya Zorla Kaybetme Suçlaması - Son Dakika
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Hasina'ya Zorla Kaybetme Suçlaması

Bangladeş mahkemesi, eski Başbakan Hasina'nın zorla kaybetmelerde rolü nedeniyle tutuklama kararı verdi.

06.01.2025 15:46
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Bangladeş'te mahkeme, ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hakkında, ülke genelindeki "zorla kaybetme" vakalarında rolü olduğu suçlamasıyla ikinci kez tutuklama kararı çıkardı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), hakkındaki suçlamalarla ilgili eski Başbakan Hasina'ya ilişkin yeni kararını duyurdu.

Mahkeme, görev süresi boyunca ülke çapında meydana gelen "zorla kaybetme" vakalarında rolü olduğu gerekçesiyle Hasina'nın tutuklanmasına hükmetti.

Mahkemenin Başsavcısı Muhammed Tajul İslam, karara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca insanlar gizli cezaevlerinde tutuldu, işkencelere maruz kaldı ve öldürüldü. Uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş bu suçlar, eski Başbakan Hasina'nın emirleri doğrultusunda organize edildi." ifadelerini kullandı.

Hasina'nın Avami Birliği Partisi ve bazı yetkililerin yanı sıra eski üst düzey kolluk kuvvetleri yetkilileri hakkında 60'tan fazla suç duyurusu yapıldı. Bu suçlamalar arasında zorla kaybetme, cinayet ve soykırım iddiaları yer alıyor.

Eski başbakan hakkında Ekim 2024'te de kitlesel öğrenci protestolarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Cinayet, Son Dakika

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