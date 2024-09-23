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Hasoğlu Apartmanı Davası Başladı

Hasoğlu Apartmanı Davası Başladı

Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü, sanıklar suçlamaları reddetti.

23.09.2024 17:58
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada sanık müteahhitler, müteahhit olmadıklarını öne sürdü. Yapım sorumlusu müteahhit ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut da "Benim müteahhitlik diplomamı kullandırdım. Bunun karşılığında herhangi bir ücret almadım. İnşaatın yapımında herhangi bir rol almadım. Ben sadece projeyi çizdim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Yusuf Kızılet'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı da yıkıldı. Bu apartmanda 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Hasoğlu Apartmanı ile ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanıklar yapım sorumlusu müteahhit Mahmut Nedim Evli, yapım sorumlusu müteahhit Mahmut Portakal, yapım sorumlusu müteahhit ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanı Yusuf Kılınç duruşmada hazır bulundu. Bu dosyadan tutuklu Vista Yapı Denetim Şirket yetkilisi Yusuf Kızılet ile başka dosyadan tutuklu sanık Vista Yapı Denetim Şirket yetkilisi ve statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk, SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Şantiye şefi Adem Turan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

Müteahhit olmadıklarını öne sürdüler

Duruşmada sanıklara söz verildi. Sanıklardan Mahmut Nedim Evli, Mahmut Portakal ve Ünal Gökbulut, müteahhit olmadıklarını öne sürdü. Sanık müteahhitler, "Binanın yapımında bizim bir dahilimiz yok" dedi. Sanık Gökbulut, "Benim müteahhitlik diplomamı kullandırdım. Bunun karşılığında herhangi bir ücret almadım. İnşaatın yapımında herhangi bir rol almadım. Ben sadece projeyi çizdim" ifadesini kullandı. Diğer sanıklarda suçsuz olduklarını öne sürdü. Müştekiler ise ifadesinde binanın müteahhidinin sanıklar olduğunu söyledi ve sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti sanık Yusuf Kızılet'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi. Heyet, yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 23 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

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