Hastalığı sonrası Müslüman oldu

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Rus vatandaş hastalığı yenince Müslüman oldu

Mersin Silifke ilçesinde son bir yılda yabancı uyruklu 10 şahıs Müslüman olurken, Rusya vatandaşı yakalandığı hastalığı yenince Müslüman oldu

MERSİN - Mersin Silifke ilçesinde son bir yılda yabancı uyruklu 10 şahıs Müslüman olurken, Rusya vatandaşı yakalandığı hastalığı yenince Müslüman oldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan yabancı uyruklu özellikle Türki Cumhuriyeti vatandaşların ve bazı Rusya vatandaşı çalışanların talepleri doğrultusunda Silifke İlçe Müftülüğünün katkılarıyla İlçenin 10 farklı yerlerine konulan İslam bilgileri içeren Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerine çevrili kitaplar özellikle Ruslar'ın ilgisini çekiyor.

Müftülük tarafından yabancı uyruklu vatandaşların faydalanması için "Niçin inanıyorum?, Temel İslam bilgileri ahlakım, İslam nedir?, Etkinliklerle dinimi öğreniyorum, Neden Müslüman oldum?, Sorularla İslam, Peygamberin izinde, Hadislerle aile, İslam'da Peygamberlere iman ve Ramazan bereketi oruç" başlıklı konuları içeren Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerine çevrildi.

Taşucu Reşadiye Camiisinde öğlen namazını kıldıktan sonra kitap standını inceleyen Rus vatandaş Aleks Peslov geçen yıl Müslüman olduğunu belirterek, ismini Ali olarak değiştirdiğini söyledi.

Ali Peslov yaptığı açıklamada, "Hocamız beni çok iyi tanıyor. Hocama hayatımı anlattım. Ben çok kötü bir hastalığa yakalandım. Allah'tan iyi olmak için dua ettim. Allah'ta bana yardım etti. İslam dinine geçtim çok memnunum. Herkesten Allah razı olsun. Burada olmaktan çok memnunum. Kitapları ücretsiz verdikleri için çok memnunum. İslam dinini tanımaya çalışıyorum" dedi.

Silifke İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, "Silifke İlçe Müftülüğü olarak Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşa edilmesi dolayısı ile yabancı vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde yaşadığı hakikatinden dolayı yola çıkarak onlara yönelik bir çalışma başlattık. Bu çalışma çerçevesinde yabancı dildeki özellikle Rus vatandaşlarımızın, İngilizce konuşan vatandaşlarımızın ulaşması amacıyla 10 farklı noktaya ücretsiz kitap standı oluşturduk. Bu stantlara koyduğumuz yabancı yayınlar ücretsiz bir şekilde alınıp sahiplenip okunuyor. Bu kitaplar tamamen ücretsizdir" diye konuştu.

Doğru, şöyle devam etti:

"İlçemizde bu çalışmanın amacı dinimizin güzelliklerini yabancılara öğretmek ve kültürümüzün güzelliklerini yabancılara öğretmektir. Genel anlamda Müslüman şahsiyetinin örneklerini yabancı kardeşlerimize öğretmek istedik. Bu çerçevede ilçemizde son bir yıl içerisinde 10 yabancı vatandaşımızın Müslüman oldu. Bu çalışmanın verimli olduğunu düşünüyoruz. Müftülüğümüzün yabancı dildeki yayınları çok zengin içeriğe sahiptir. Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere temel dini bilgiler, peygamberimizin hayatı ve buna benzer dini ve ahlaki yayınlar ücretsiz basılıp dağıtılmaktadır. Bütün yabancı vatandaşlarımızın taleplerini ücretiz olarak karışılıyoruz. Rus vatandaşlarımızın yaşadığı Taşucu ve Yeşilovacık Mahallelerimizde kitap standı oluşturarak bu şekilde yabancı vatandaşlarımıza hizmet etmeyi amaçladık."