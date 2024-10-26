Hastane Müdürü Oğlunu Toprağa Verdi - Son Dakika
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Hastane Müdürü Oğlunu Toprağa Verdi

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İbrahim Ebu Safiyye, babası tarafından cenaze namazıyla uğurlandı.

26.10.2024 17:46
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda öldürdüğü oğlu İbrahim'in cenaze namazını kıldırarak onu toprağa verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu günlerdir kuşatarak saldırdığı Kemal Advan Hastanesinden geride ölüm ve yıkım bırakarak geri çekildi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler arasında Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin oğlu İbrahim de vardı.

Ebu Safiyye, İsrail askerlerinin hastaneyi tahliye etme ve ölüm tehditlerine boyun eğmeyerek, diğer sağlık ekibi gibi görevinin başından ayrılmadı.

Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden Ebu Safiyye'nin oğlu İbrahim son yolculuğuna hastanenin bahçesinde uğurlandı.

İbrahim Ebu Safiyye'nin cenaze namazını babası Hüsam Ebu Safiyye kıldırdı.

Cenazede oluşan kalabalığın önünde, üzerinde beliren üzüntü ve şiddetli acılar arasında, küçük oğlu İbrahim'in kefenlenmiş bedenini kucaklayan Safiyye, oğlunun naaşını Gazzelilerle birlikte omuzlayarak defnetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hastane Müdürü Oğlunu Toprağa Verdi - Son Dakika

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