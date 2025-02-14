Hastaneye Pazarlık Cezası

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(İSTANBUL) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'da özel bir hastanede hastaya acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığının belirlenmesi üzerine hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim sürecinde özel hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Hastadan ilave ücret talep edilmesi nedeniyle durumun Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirileceği duyuruldu. Ayrıca, fark ücretinin faturaya yansıtılmadığının tespit edilmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına karar verildi.

Öte yandan, işlem sırasında ilave ücret pazarlığına engel olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabip Odası'na bildirim yapılacağı belirtildi.