Hat Sanatı Sergisi Erzincan'da

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Albaraka Türk öncülüğünde gerçekleşen 6. Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'nda ödül alan eserlerin yer aldığı "Baş Tacı Dünya Mirası" sergisi Erzincan'da sanatseverlerle buluştu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre sergi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılında I. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu'nun etkinlik programına dahil oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, sergiye ilişkin şunları kaydetti:

"Yazıya estetik ve manevi bir ziyafet katan hat sanatı, her detayında ustaların içsel yolculuğunu yansıtan eserleriyle zamanın ötesinde bir anlama ve değere sahip. Albaraka Türk olarak, bu zamansız sanatın yolculuğuna ortak olmaktan ve uluslararası katılımlı yarışmalar düzenleyerek mekanları da aşan gücüne katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda, 6. Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'nda ödül alan eserleri bir araya getiren Baş Tacı Dünya Mirası isimli sergimizin, Türkiye Yüzyılında I. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu programı kapsamına dahil edilmesi bizim için çok anlamlı. Medeniyetimizdeki özel yerini yüzlerce yıldır koruyabilen Hat sanatının günümüzdeki izlerini taşıyan bu özel koleksiyonu, Erzincanlı sanatseverlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz."

Dünyanın farklı yerlerinden sanatçıların 20 eserinin görülebileceği sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, 6. Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması kataloğunu da sergi alanından edinebilecek.