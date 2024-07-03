Hatay'da 515 Metrelik Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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Hatay'da 515 Metrelik Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan balıkçı barınağında, 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Yeşilçam karakterleri, dünya sinemasından önemli portreler, çizgi film karakterleri ve deniz canlılarının yer aldığı siluetler resmedildi. 9 ay süren çalışmanın ardından duvar resimleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölçülerek Guinness Rekorlar Kitabı'na geçirilmesi için başvuru yapıldı. Proje, turizme katkı sağlamayı hedefleyerek ziyaretçilere nostaljik temaları ve popüler kültür imajlarını sunuyor.

03.07.2024 18:59
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki balıkçı barınağında 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının işbirliğinde, Çevlik Balıkçı Barınağı duvarlarına resim çalışması başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ressamları tarafından yapılan çalışma kapsamında 515 metre uzunluğundaki duvara, Yeşilçam'ın sevilen karakterleri, dünya sinemasından önemli portreler, çizgi film karakterleri ve deniz canlılarının yer aldığı siluetler resmedildi.

9 ayda tamamlanan duvar resimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölçülerek Guinness Rekorlar Kitabı'na geçirilmesi için başvuru yapıldı.

Turizme katkı sağlanması hedeflenen proje kapsamında ziyaretçilere nostaljik temaları ve popüler kültür imajlarıyla eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 515 Metrelik Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 515 Metrelik Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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