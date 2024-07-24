Hatay'da Belen-Antakya Otoyol Projesi İle Ulaşım Kolaylaşacak - Son Dakika
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Hatay'da Belen-Antakya Otoyol Projesi İle Ulaşım Kolaylaşacak

Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen-Antakya Otoyol Projesi ile trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında Amanos Dağları'nı geçecek çift tünelli yol inşa edilecek. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, proje sayesinde trafik yoğunluğunun azalacağını, mesafenin kısalacağını ve zamandan tasarruf sağlanacağını belirtti. Projenin 4,5-5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

24.07.2024 13:01
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Hatay'da ilçeler arası ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, Belen- Antakya Otoyol Projesi ile trafik yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Amanos Dağları'nı kapsayan çift tünelli yol inşa edileceğini belirten Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve hızlı olacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Gül de otoyol projesinde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Otoyolun iki tünel ile viyadükler ve küçük çapta köprülerden oluşacağını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Belen geçidi, hem uluslararası geçit olması hem de Antakya veya yanındaki ilçelerimize ulaşılması noktasında büyük sıkıntılar yaşıyordu. Projeyle buradaki trafik yoğunluğu azalacak, mesafe 10 kilometre kadar kısalacak. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Allah'ın izniyle vatandaşımızın sağlıklı şekilde faydalanacağı Belen-Antakya otoyolu 4,5-5 yıl içerisinde bitirilecek."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'da Belen-Antakya Otoyol Projesi İle Ulaşım Kolaylaşacak - Son Dakika
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