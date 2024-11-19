Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki yollarda denetim yaptı.
Cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada 473 araç kontrol edildi, 9 sürücüye 8 bin 658 lira ceza uygulandı.
Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 3 aracı trafikten men etti.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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Son Dakika › Güncel › Hatay'da Cayrokopterli Trafik Denetimi - Son Dakika
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