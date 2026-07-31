Hatay'da Çeyiz Desteğiyle Nikah - Son Dakika
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Hatay'da Çeyiz Desteğiyle Nikah

Hatay\'da Çeyiz Desteğiyle Nikah
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Hatay'da 500 bin liralık çeyiz desteği alan çiftin nikahı kıyıldı, mutluluklar paylaşıldı.

Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında 500 bin liralık çeyiz desteği almaya hak kazanan çiftin nikahı kıyıldı.

İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende, İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık, Kasım Kılıç (25) ile Esma Nur Sözer (22) çiftinin nikahını kıydı.

Çifte mutluluk dileyen Fındık, 500 bin liralık temsili çeki takdim etti.

İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Yalçın, gazetecilere, proje kapsamında Hatay'da 7'nci çifti evlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağlanan 500 bin liralık çeyiz desteğinin çifte hayırlı olmasını dileyen Yalçın, "Çiftlerimiz bu parayla genelde düğün masraflarını karşılıyor, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Gelin Esma Nur Sözer de çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Haberleri izlerken kampanyadan haberdar olduklarını anlatan Sözer, destek sayesinde yuvalarını kuracaklarını belirtti.

Damat Kılıç ise kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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