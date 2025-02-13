Hatay'da Cinayet Davasında Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Hatay'da Cinayet Davasında Müebbet Hapis Cezası

Hatay'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 10 sanıktan 5'i müebbet, 1'i 25 yıl hapis cezası aldı.

13.02.2025 12:46
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesi ve cesedinin battaniyeye sarıldıktan sonra taş ocağına yakın yere atılmasıyla ilgili 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada "kasten öldürme" suçundan 5 sanık müebbet, 1 sanık ise 25 yıl hapse çarptırıldı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Umut Ç, Gazi Ö, Sebahattin A, Mehmet Ali Ç, Salih B. ve Abdulaziz B. ile tutuksuz sanıklar Gökhan K, Ali B, Yusuf K. ve Emine Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, uyuşturucu madde kuryeliği yapan maktul Murat Çapar'ın kaybolmadan önce gece saatlerinde uyuşturucu madde alım satımı maksadıyla Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde ikamet eden sanık Emine Ö'nün evine gittiğini belirtti.

Evde Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı nedeniyle sanıklar Sebahattin A, Abdulaziz B. ve Mehmet Ali Ç. tarafından sopa ve copla darbedildiğini anlatan savcı, Emine Ö'nün bu olaya sessiz kalıp polise de bildirmediğini ifade etti.

Sebahattin A. ve Abdulaziz B. tarafından sürüklenerek evden çıkarılarak araca taşınan Murat Çapar'ın, Salih B'ye ait eve sanıklar Sabahattin A, Abdülaziz B, Yusuf K. ve Ali B. tarafından getirildiğini belirten savcı, diğer sanıkların da ikamette bulunduğunu bildirdi.

Savcı, Murat Çapar'ın burada da sanıklar tarafından darbedilerek öldürüldüğünü ardından da araçla Dursunlu Mahallesi'ndeki taş ocağına yakın bir yere battaniyeye sarılı vaziyette bırakıldığını anlattı.

Maktulün cesedinin sanıklardan Gazi Ö'nün yer göstermesi sonucu bulunduğunu kaydeden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Abdulaziz B, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Dosyaya sunulan video kaydında yer alan ve yerde yatan şahıs maktuldür. Murat Çapar'ın önüne doğru para atan ve bir takım söylemlerde bulunan kişi benim. Yine görüntüyü kayda alan ve konuşan diğer kişi Sebahattin A'dır. Ancak bu olayın maktulün öldürülmesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu video maktulün ölümünden yaklaşık 2,5 ay önce çekilmiştir. Ben kendisini darbetmedim. Murat Çapar ölü bulundu. Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürme" suçundan sanıklar Umut Ç, Gazi Ö, Sebahattin A, Mehmet Ali Ç. ve Salih B'yi müebbet hapse, sanık Abdulaziz B'yi ise 25 yıl hapse çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanıklar Gökhan K, Ali B, Yusuf K. ve Emine Ö'nün "delil yetersizliğinden" beraatine hükmederek mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

Olay

Hatay'ın Hassa ilçesinde 21 Ekim 2021'de kaybolan Murat Çapar için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak 2022'de Çapar'ın cansız bedenini, Dursunlu Mahallesi'ndeki taş ocağına yakın bir yerde battaniyeye sarılı vaziyette bulmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar Umut Ç, Gazi Ö, Sebahattin A, Mehmet Ali Ç, Salih B. ve Abdulaziz B. 22 Ekim 2022'de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca 6'sı tutuklu 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Cinayet Davasında Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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