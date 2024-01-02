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Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2 zanlıya ise ev hapsi cezası verildi.

Hatay\'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
02.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:25
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Hatay'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İskenderun, Dörtyol ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.E, M.H, H.A, A.C, G.E, A.A, M.B. ve R.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ve M.B'ye ise elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA
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