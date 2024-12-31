Hatay'da Depremzedeler Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Hatay'da Depremzedeler Ziyaret Edildi

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Hatay'daki depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

31.12.2024 23:19
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(HATAY) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yılın son günü akşam Hatay'da konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti. Kaya, "104 adet konteyner kentimiz var, Hatay'da 171 bin 927 yurttaşımız bu konteynerlerde yaşıyor. Depremin ikinci yılının sonunda, üçüncü yılına günler kala hala Hatay halkı konteynerlere mahkum" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yılın son gününde Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. Orhanlı mahallesindeki Şükrü Kanatlı Konteyner kentinde depremzedelerle buluşan, sorunlarını dinleyen Kaya, çocuklara oyuncak ve pamuk şeker dağıttı. Kaya'ya CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoglu, CHP yönetici ve üyeleri eşlik etti. İktidarın depremzedelerin yolunu unuttuğunu söyleyen Kaya, Türkiye yüzyılında depremzedelerin 20 metrekare konteynere mahkum edildiğini belirtti.

Hatay'da depremzede ne yapıyor, kadınlar, gençler ne yapıyor, hayata nasıl tutunuyor iktidarın umurunda olmadığını vurgulayan Asu Kaya, "Şu kadar konut verdik diyorlar orada düğmeye bastılar burada düğmeye bastılar seçimde dediler ki 'bir yılın sonunda deprem bölgesine yüzbinlerce ev yapacağız teslim edeceğiz'. Bugün ben de kentim Osmaniye'den geliyorum orada bir yaşlı depremzede durdurdu beni dedi ki 'evin içine giremedim ama benden aidat alıyorlar' dedi. Ben 12 bin 500 TL maaşlayım zaten bunu nasıl ödeyeceğimi düşünürken bir de şimdi benden aidat istiyorlar dedi. Tüm Türkiye'de bir geçim sorunu varken enflasyon varken pahalılık varken insanlar sofrasına koyacak tenceresini kaynatacak AŞ bulamazken deprem bölgesi bunun katbekat fazlasıyla mücadele ediyor" diye konuştu.

Bir kadının kolundan tutarak, kızının iki üniversite mezunu olduğunu ve iş aradığını söylediğini aktaran Kaya, Hatay'da iş sahası olmadığını, dükkanların, evlerin, fabrikaların yıkıldığını kaydetti.

Asu Kaya, "Hala binlerce insan konteyner kentlerde yaşıyor. Osmaniye'de bir depremzede '10 bin TL'ye ev bulamam' dedi. Konteynerdan çıkmak istemiyor. İnsanlar konteyner kentte yaşamak için sıraya girmiş durumdalar çünkü ev kirasını ödeyecek gelirleri yok. Asgari ücretli, depremzede olsun olmasın 'bu konteyner kentler de olmasa biz ne yapardık, çadır kurarmışız' diyor. Türkiye yüzyılı dedikleri bu yüzyılda maalesef millet çökmüş" dedi.

"Depremin üçüncü yılına günler kala hala Hatay halkı konteynerlera mahkum"

AKP iktidarının, Türkiye yüz yılında vatandaşı deprem bölgesinde 20 metrekarelik konteynere mahkum ettiğinin altının çizen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni yılı inşallah birlikte karşılayacağız burada. Hatay halkının modu yüksektir, Hatay halkı dayanışarak umudu yükseltir. Sizin direnciniz yüksek, ne badireler atlattınız. Şu iki yılda burada tek başına Hatay halkı yaşam mücadelesi verdi maalesef. Çok üzücü ama böyle oldu. Hala Hatay molozlar altında, yıkılmayı bekleyen orta hasarlı binalar var. Her şey ağır aksak işliyor. Peki Hatay'ın esnafı Hatay'ın üreticisi çiftçisi alması gereken desteği alabildi mi? Kağıt üstünde bütçede rakamları sayıyorlar 'deprem bölgesine şu kadar bütçe ayırdık' diyorlar ama baktığınızda bu bütçeyi Hatay halkı burada yaşıyor mu? 204 adet konteyner kentimiz var, Hatay'da 171 bin 927 yurttaşımız bu konteynerlerde yaşıyor. Depremin ikinci yılının sonunda üçüncü yılına günler kala hala Hatay halkı konteynerlere mahkum."

Kaynak: ANKA

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