Hatay'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Hatay\'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Hatay'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, engelli öğrenciler tarafından İstiklal Marşı işaret diliyle okundu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, konuşmasında engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak ve toplumsal bilinci artırmak için Engelliler Haftası'nın önemine değindi. Etkinlikte ayrıca engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

15.05.2024 17:39
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Hatay'da Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce program düzenlendi.

Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Çocuk Evleri Sitesi'ne ait halı sahada gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve Hürriyet İşitme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası'nın, sadece engelli bireylere odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda onların yaşadığı zorlukları anlamak, onları desteklemek ve bu konuda toplumsal bilinci artırmak için önlerine büyük bir imkan ve fırsat sunduğunu söyledi.

Masatlı, hayatın akışı içerisinde engelli vatandaşların, gündelik yaşamın dinamizmiyle bütünleşmelerini sağlamanın asıl gaye olması gerektiğini belirtti.

Engelliliğin sadece fiziksel ve zihinsel bir durumdan ibaret olmadığını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"En büyük engeli toplumsal anlayış, kabul ve dayanışma eksikliği oluşturmaktadır. Hep birlikte, her ferdimiz için daha kapsayıcı, adaletli ve sevgi dolu bir dünya inşa etmek için adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin inancında insan, yaratılanların en şereflisidir. Bu hakikat iklimiyle yoğrulmuş kadim devlet geleneğimiz de insanımız için gerekli tüm adımları atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyokültürel yaşamla ilgili sorunlarını çözerek onlara, insan onuruna yaraşır bir dünya tesis etmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' şiarının da bir gereğidir bu. Engelli vatandaşlarımızın da herkes için erişilebilir olan katılım, eğitim, istihdam gibi temel haklara erişebilmelerini sağladığımızda ve içlerindeki potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri fırsatları onlara sunduğumuzda daha güçlü ve büyük bir Türkiye olacağımıza inancımız tamdır."

Etkinlikte engelli öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika

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