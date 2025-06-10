Hatay'da Güvenli Yuva

Bakan Kurum'dan Hatay Hassa paylaşımı

Hataylı bir depremzede: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'ndeki deprem konutlarının görüntülerini bir depremzedenin "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı" sözleriyle paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Hassa ilçesini yeniden ayağa kaldırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladı. Konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bakan Kurum'dan Hassa paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı. Mesajında depremzede Yunus Demir'in "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü" ifadesini kullandı.

"Dört dörtlük güzel bir yaşam alanı yaptılar"

Hak sahibi Yunus Demir devletin verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Evimizin hemen arkasında park var. Parkı dört dörtlük yapmışlar. Güvenerek, pencereden çocuklarımıza bakabiliyoruz. Eşimizle gidiyoruz spor yapıyoruz. Gerçekten devlet bize bir ev değil, yuvanın içinde yuva yaptı. Her şeyi dört dörtlük, çok güzel bir yaşam alanı yaptı" diye konuştu.

"TOKİ'ye taşındığımdan beri güvenle uyuyabiliyorum"

Evine yeni taşınan Kardelen Bozkurt ise, "TOKİ'ye taşındığımdan beri güvenle uyuyabiliyorum. Devlet yapmasaydı belki bu kadar güvenmeyebilirdik. TOKİ evleri bize daha iyi geldi. 1-2 seneye kadar burası tam olarak oturmuş olacak. O zaman bizim için daha da kullanışlı olacak" dedi.

Güvenli şehirler inşa ediliyor

Çalışmalara ilişkin bilgi veren TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar ise depremden korkusundan uzak, güvenli şehirler inşa ettiklerini söyleyerek, "Konutları 7/24 ve 3 vardiya esasıyla tamamladık. 6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.