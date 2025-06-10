Hatay'da Güvenli Yuva - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Güvenli Yuva

10.06.2025 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Hatay Hassa'daki deprem konutlarını tanıtarak, depremzedelerin memnuniyetini paylaştı.

Bakan Kurum'dan Hatay Hassa paylaşımı

Hataylı bir depremzede: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'ndeki deprem konutlarının görüntülerini bir depremzedenin "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı" sözleriyle paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Hassa ilçesini yeniden ayağa kaldırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladı. Konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bakan Kurum'dan Hassa paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı. Mesajında depremzede Yunus Demir'in "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü" ifadesini kullandı.

"Dört dörtlük güzel bir yaşam alanı yaptılar"

Hak sahibi Yunus Demir devletin verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Evimizin hemen arkasında park var. Parkı dört dörtlük yapmışlar. Güvenerek, pencereden çocuklarımıza bakabiliyoruz. Eşimizle gidiyoruz spor yapıyoruz. Gerçekten devlet bize bir ev değil, yuvanın içinde yuva yaptı. Her şeyi dört dörtlük, çok güzel bir yaşam alanı yaptı" diye konuştu.

"TOKİ'ye taşındığımdan beri güvenle uyuyabiliyorum"

Evine yeni taşınan Kardelen Bozkurt ise, "TOKİ'ye taşındığımdan beri güvenle uyuyabiliyorum. Devlet yapmasaydı belki bu kadar güvenmeyebilirdik. TOKİ evleri bize daha iyi geldi. 1-2 seneye kadar burası tam olarak oturmuş olacak. O zaman bizim için daha da kullanışlı olacak" dedi.

Güvenli şehirler inşa ediliyor

Çalışmalara ilişkin bilgi veren TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar ise depremden korkusundan uzak, güvenli şehirler inşa ettiklerini söyleyerek, "Konutları 7/24 ve 3 vardiya esasıyla tamamladık. 6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Yunus Demir, Murat Kurum, Politika, Güncel, Deprem, Yaşam, Hassa, Hatay, Toki, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Güvenli Yuva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da mahalleler arasında kavga 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Fenerbahçe’de Maximin’in yeri çabuk doluyor İşte hedefteki o isim Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Antalya’da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı Antalya'da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı
Los Angeles’taki protestolarda yakılan araçların enkaz kaldırma çalışmaları görüntülendi Los Angeles'taki protestolarda yakılan araçların enkaz kaldırma çalışmaları görüntülendi
Mersin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı Mersin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi yaralandı
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu 12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan yakalama kararı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
17:18
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
17:16
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:53
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
09:44
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
09:29
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
08:46
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
08:44
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı
2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 20:48:37. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Güvenli Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.