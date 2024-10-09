Hatay'da zabıta ekipleri hafriyat kamyonları yönelik denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde dron destekli denetim yaptı.
Denetimde 257 hafriyat kamyonunu inceleyen ekipler, araçlardaki yükü kapatmayan, çevreye moloz ve mıcır döken 81 sürücüye ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Hafriyat Denetimi - Son Dakika
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