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Hatay'da hortum seraları vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, seralara zarar verdi. Hortum salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi. Seraların sahipleri büyük maddi kayıplar yaşadıklarını belirtti.

Hatay\'da hortum seraları vurdu
24.12.2023 - 22:44,
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Hatay'da hortum seraları vurdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, seralara zarar verdi.

Meydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi. Serası yerle bir olan Gazim Karataş, "Saat altı civarında seralarımıza geldik ve bu enkazı gördük, şu anda aile ile birlikte zararımız 1 milyona yakın perişan haldeyiz ama Allahtan gelen bir şey yetkilerden yardım bekliyoruz" dedi.

Başka bir seranın sahibi Sever Kuş ise, "Sabah saatlerinde arkadaşlar aradı hortum olmuş ve sizin seralara zarar vermiş dediler bizde geldik baktık seralarımız zarar görmüş. Deprem vurmuşu şimdi de hortum yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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