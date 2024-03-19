Hatay'da İsa Mesih Kilisesi Vakfı Kuruldu - Son Dakika
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Hatay'da İsa Mesih Kilisesi Vakfı Kuruldu

Hatay\'da İsa Mesih Kilisesi Vakfı Kuruldu

Hatay'da kurulan İsa Mesih Kilisesi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda sevgi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

19.03.2024 10:38
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Hatay'da "İsa Mesih Kilisesi Vakfı" kuruldu.

Resim Gazete'de yayımlanan vakfın kuruluş ilanında, Vakfın "ikematgahının" Hatay olduğu belirtildi. İlanda, vakfın amacı ise şöyle anlatıldı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumuhriyeti sınırları içerisinde usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak; toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacıyla demokratik, birleştirici bir istikamette katkıda bulunmaktır."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Hatay, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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