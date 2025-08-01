Hatay\'da Kundaklanan Araç Kül Oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yapılan araştırmada S.M'ye ait yabancı plakalı otomobilin kundaklama sonucu yandığı tespit edildi.