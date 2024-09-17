Hatay'da Maden Faaliyetleri Durduruldu - Son Dakika
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Hatay'da Maden Faaliyetleri Durduruldu

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Defne'deki dinamit patlatma nedeniyle Dekuk Şelalesi'ne zarar veren maden faaliyetleri durduruldu.

17.09.2024 23:09
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HATAY'ın merkez Defne ilçesinde taç ocağı için dinamit patlatıp, yakındaki Dekuk Şelalesi'ne zarar veren maden firmasının faaliyetleri Hatay Valiliği tarafından durduruldu.

Defne ilçesinde bugün bir maden firmasının taş ocağı için dinamit patlattığı ve buradan kopan kayaların Dekuk Şelalesi'ne yuvarlandığına ilişkin görüntünün sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından firmaya büyük tepki gösterildi. Görüntünün sosyal medya platformlarında büyük tepkiyle karşılanmasının ardından Hatay Valiliği inceleme başlattı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından düzenlenen maden işletme ruhsatına sahip olan firmanın faaliyetinin durdurulduğunu duyuran Hatay Valiliği, konuya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA; MADEN FİRMASININ FAALİYETLERİ DURDURULDU

"Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 17.09.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Hatay ili, Defne ilçesinde bulunan Dekuk Şelalesi civarında, madencilik faaliyetleri yürüten bir firmanın taş ocağı patlatma görüntülerinin yayınlanması üzerine Valiliğimiz derhal ilgili birimleri harekete geçirmiş ve yerinde yapılan inceleme sonucunda;

Kamuoyuna yansıdığı haliyle söz konusu taş ocağının taş patlatma faaliyetinden dolayı herhangi bir vatandaşımızın zarar görmediği, sahanın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından düzenlenen Maden İşletme Ruhsatına sahip olduğu, söz konusu şelalenin kentsel, kültürel ve doğal sit alanlarından olmadığı, ancak Hatay'ımıza ait bir değer olduğu, patlatmadan dolayı kaya parçalarının eğimin de etkisiyle etrafa saçılıp şelale yatağına yuvarlanarak şelaleye zarar verdiği, şelalenin mevsimsel durumu nedeniyle kuru olduğu, patlatma yapılan yer ile şelale üst noktası arasında yaklaşık 100 metre mesafe olduğu tespit edilmiştir. Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren ilgili maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup, idari süreç devam etmektedir. Asırların felaketi depremlerden sonra kadim şehrimiz Hatay'ımızı her yanı ve yönüyle yeniden ihya çalışmaları devam ederken doğal zenginliklerimizin de koruyucusu olduğumuzu, bu ve buna benzer hiçbir faaliyetin cezasız kalmayacağını; bununla birlikte doğal güzelliğimiz ilgili şelalenin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi çalışmalarına ivedilikle başlanacağı hususları; basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FOTOGRAFLI

Hatay\'da Maden Faaliyetleri Durduruldu
Kaynak: DHA

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