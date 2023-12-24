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Hatay'da Noel Ayini Düzenlendi

Hatay'da Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı ve diğer kilise liderleri yönetti. Ayinlerde depremlerde hayatını kaybedenler anıldı ve Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunuldu.

Hatay\'da Noel Ayini Düzenlendi
24.12.2023 - 18:53,
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Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayinde konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ayin, depremlerde yaşamını yitirenlerin anılmasıyla son buldu.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde ise peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.

Ayin sonunda kokteyl düzenlenerek pasta kesildi.

Kaynak: AA
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