Hatay\'da Noel Ayini Düzenlendi

Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayinde konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ayin, depremlerde yaşamını yitirenlerin anılmasıyla son buldu.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde ise peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.

Ayin sonunda kokteyl düzenlenerek pasta kesildi.