Hatay'ın Belen ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 31 B 7438 plakalı otomobil ile Mert Saraç idaresindeki 31 KET 62 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolu Derebahçe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarında sıkışan sürücüler ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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