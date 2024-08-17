Hatay\'da Yaralı Caretta Caretta Tedavi Ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta, tedavi ediliyor.
Çevlik Mahallesi'ndeki kumsalda yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.
Deniz kaplumbağası tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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