Hatay Defne Devlet Hastanesinde Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeğin görüntülerini paylaştığı mesajında, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.