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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan evler için Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutları inşa ediliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan evler için Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutları inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen hak sahipleri için TOKİ tarafından yapılan 3 bin 878 konutun inşası devam ediyor. Konutların martta teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan evler için Hatay\'ın Hassa ilçesinde afet konutları inşa ediliyor
28.12.2023 - 11:05,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 3 bin 878 kalıcı konutun inşa çalışmaları devam ediyor.

Hassa'da evleri yıkılan veya ağır hasar alan hak sahipleri için yapımı süren ve yüzde 30 gerçekleşme sağlanan konutların martta teslimi planlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, TOKİ marifetiyle 33 farklı noktada konut inşalarının aralıksız sürdüğünü anlattı.

Bu kapsamda Hassa'da da deprem konutlarının hızla yükseldiğine dikkati çeken Masatlı, "Hassa, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde çok hasar alan ilçelerimizden biriydi. Burada da süratle başta TOKİ konutları olmak üzere inşaatlarımıza başladık. Şu an itibarıyla Hassa ilçemizde 3 bin 878 konutun inşaatına devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan evler için Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutları inşa ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan evler için Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutları inşa ediliyor - Son Dakika
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