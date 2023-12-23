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Hatay Valisi: AFAD İl Müdürlüğünün yönetiminde çadır kent yok - Son Dakika
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Hatay Valisi: AFAD İl Müdürlüğünün yönetiminde çadır kent yok

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte AFAD İl Müdürlüğünün yönetiminde olan herhangi bir çadır kentin bulunmadığını belirtti. Vali Masatlı, çıkan haberin yanıltıcı olduğunu ve çadırın mutfak ve depo olarak kullanıldığını açıkladı.

Hatay Valisi: AFAD İl Müdürlüğünün yönetiminde çadır kent yok
23.12.2023 - 21:47,
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte AFAD İl Müdürlüğünün yönetiminde olan herhangi bir çadır kentin bulunmadığını belirtti.

Masatlı, yaptığı açıklamada, bir basın yayın organında çadırlarla ilgili çıkan haberin kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Söz konusu haberde yer alan çadırın, alanın hemen yakınlarındaki konteynerde yaşayan vatandaş tarafından mutfak ve depo olarak kullandığını belirten Masatlı, görseldeki alanın Antakya ilçesi "Dağ Mahallesi" olarak adlandırılan mevkide olduğunu dile getirdi.

İlgili alanın 6 Şubat ve devamındaki depremlerde pek hasar almadığını vurgulayan Masatlı, aynı alanda bulunan diğer çadırların da evlerinde ikamet eden vatandaşlara ait olduğunu belirtti.

Masatlı, depremin etkileri bittikten sonra da vatandaşların devletin dağıttığı çadırları depo olarak kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Haberde ismi geçen kişinin görseldeki çadırın sahibi olmadığını belirten Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Çadırın sahibi ile yapılan görüşmede vatandaşımız 'çadırı depo olarak kullandığını ve konteynerde yaşadığını, bu haberi yapanlardan ve çadırı sahiplenenlerden şikayetçi ve davacı olacağını' ifade etmiştir. Bununla ilgili görüntüler de elimizde mevcuttur. AFAD İl Müdürlüğümüzün yönetiminde olan herhangi bir çadır kent mevcut değildir. İlimizin muhtelif yerlerinde nadiren de olsa görülebilecek çadırlar münferiden kurulmuş çadırlardır. Devletimiz, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde büyük hasar gören Hatay'ımızı yeniden ihya ve inşa çalışmalarında depremin ilk dakikalarından bu yana tüm imkanlarını hassasiyet ile ilimiz için seferber etmiştir. Daha güçlü ve daha güzel bir Hatay için tüm alanlarda bütün kurum ve kuruluşlarımızın 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ve görevlerini icra ettiğini buradan özellikle ifade etmek isterim."

Kaynak: AA
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