Hatimoğulları\'ndan Bahçeli\'ye Yanıt

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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısının ardından bir gazetecinin, "İmralı devreye girdi de Kandil'den beklenen yanıt alınamadı mı?" sorusuna, "Onu Bahçeli'ye sormanız gerekiyor, bilemiyoruz" karşılığını verdi.

Tülay Hatimoğulları, gündemle ilgili değerledirmelerde bulunduğu TBMM grup toplantısından sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın hatırlatılması üzerine Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Biz yanıtımızı biraz önce grup toplantımızda verdik. Biz çözümün Türkiye'de oması gerektiğini düşünüyoruz.Müzakerenin Meclis'te olması gerektiğini düşünüyoruz. DEM Parti olarak onurlu bir barış ve demokratik zeminde çözüm noktasında elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ettik. Buradan bir kez daha bunun altını çiziyoruz. Bizler çözümün arayışını dışarıda değil, Türkiye'de, Ankara'da, Meclis'te düşünüyoruz."

Hatimoğulları, "İmralı devreye girdi de Kandil'den beklenen yanıt alınamadı mı?" sorusuna, "Onu Bahçeli'ye sormanız gerekiyor, onu bilemiyoruz" yanıtını verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları

Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında, "Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum, PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım" ifadelerini kullanmıştı.