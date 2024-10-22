Hatimoğulları'ndan Öcalan vurgusu

Güncel

(TBMM)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı Abdullah Öcalan için dile getirdiği 'Umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili, "Bizim uzun zamandan beri dillendirdiğimiz bir konu. Yine ayrıca Avrupa Konseyi'nde önemli gündemlerden biri haline gelmişti ve bu konuyla ilgili elbette umut hakkının uygulanması gerektiği fikrine sahibiz ve bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları,MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "Meclis'te konuşma" çağrısına ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamayla ilgili grup toplantısında da ifade ettiğimiz gibi, tecridin bir an önce kalkması ve Sayın Öcalan'ın ne konuşacaksa kendi dilinden duymamız gerektiğinin altını bir kez daha çizdik. Burada sizlere aynı şeyi ifade etmek istiyorum. Tecrit kaldırılmalıdır. 44 aydır devam ediyor. Biz DEM Parti olarak tecridin kaldırılması için 44 aydır mücadele ediyoruz. Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için muhattap olan Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kalkması kendisinin çıkması ve bu konuyla ilgili gerekli mesajları kendisinin vermesiyle ilgili bugün Bahçeli'nin ifade etiğinin altını çizmiş olduk biz de."

"Umut hakının uygulunması gerektiği fikrine sahibiz ve bunun mücadelesini veriyoruz"

Hatimoğulları, Bahçeli'nin terörist ele başı Öcalan için dile getirdiği 'Umut Hakkı'nın kullanımına ilişkin, "Umut hakkı, DEM Parti olarak bizim uzun zamanan beri dillendirdiğimiz bir konu. Yine ayrıca Avrupa Konseyi'nde önemli gündemlerden biri haline gelmişti ve bu konuyla ilgili elbette umut hakının uygulunması gerektiği fikrine biz de sahibiz ve bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.