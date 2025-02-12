Hatimoğulları'ndan Zeydan'a Destek - Son Dakika
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Hatimoğulları'ndan Zeydan'a Destek

Hatimoğulları\'ndan Zeydan\'a Destek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, hapis cezasına çarptırılan Van Belediye Başkanı Zeydan'a destek ziyaretinde bulundu.

12.02.2025 17:53
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a destek ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri, bazı belediye başkanları ve parti yöneticileriyle Van Büyükşehir Belediyesine gelen Hatimoğulları, belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Zeydan'a önceki gün hapis cezası verildiğini anımsatan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Verilen bu ceza bizlerin, halkın nazarında yok hükmündedir. Bilirkişinin raporu ortada olduğu halde, derhal beraat alması gerektiği halde ceza vermek başka bir şeyin yolunu döşemektir. Bunu dün de kabul etmedik. 31 Mart'ta da şimdi de hep beraber karşı çıkıyoruz."

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, önceki gün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatimoğulları'ndan Zeydan'a Destek - Son Dakika

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