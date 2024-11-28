Hattuşa Antik Kenti Karla Kaplandı - Son Dakika
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Hattuşa Antik Kenti Karla Kaplandı

Hattuşa Antik Kenti Karla Kaplandı

Hattuşa, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanarak eşsiz manzaralar sundu, turizm potansiyeli artıyor.

28.11.2024 11:18
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan 8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti, kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri, Aslanlı Kapı, Yeşiltaş, Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı, karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hattuşa'nın yalnızca yaz aylarında değil, kış ve bahar aylarında da eşsiz manzarasıyla konuklarını beklediğini söyledi.

Hattuşa'daki turizm potansiyelini 12 aya yaymak için çalışmalar yaptıklarını belirten Özel, ziyaretçilere karlı kaplı antik kentte yürüyüş yapmayı tavsiye ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hattuşa Antik Kenti Karla Kaplandı - Son Dakika

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