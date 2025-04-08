Hava Durumu: Soğuk ve Kar Beklentisi - Son Dakika
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Hava Durumu: Soğuk ve Kar Beklentisi

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Meteoroloji, Ankara'da kar yağışı ve sıcaklık düşüşü olacağını bildirdi. Tedbirli olunmalı.

08.04.2025 16:01
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Haber: Buse ÖZBEY - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, ilerleyen günlerde yağışın etkisiyle havanın soğuyacağını belirterek, "Önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklığında yağışla birlikte kademeli bir şekilde azalış var. Sıcaklığın yer yer mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu da bu soğuk hava devam edecek. Yeni haftada da sıcaklığın yükselmesini bekliyoruz. Cuma günü ise öğlen saatlerinde 6-8 saatlik periyotta Ankara'da bir kar yağışı beklentimiz var. Özellikle kışın görmediğimiz belki de merkeze düşebilecek bir kar yağışı cinsi" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, Türkiye'nin yeni bir yağış sistemi altına girdiğini belirterek, ülke genelinde yağışın etkili olacağını söyledi. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Yüksel, hava sıcaklığının gelecek hafta itibari ile artacağını kaydetti. Yüksel, şöyle konuştu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olrak yaptığımız son değerlendirmelere göre, ülkemiz yeni bir yağış sisteminin etkisi altında. Özellikle bu sistem ve yağışla birlikte hemen hemen tüm illerimizde yağış görülecek. Çarşamba günü Marmara'nın doğusu ile İç Ege'den başlayıp, İç ve Doğu bölgelerinin tamamında yağış görülecek, yağışlar genelde yağmur ve sağanak şeklinde ancak günün ilerleyen saatlerinde havanın da soğumasıyla birlikte çarşambayı perşembeye bağlayan gece iç ve doğu kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kara da dönmesini bekliyoruz. Perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde yağış olacak, yağışlar perşembe günü de genellikle yağmur şeklinde ama doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar da bekliyoruz. Cuma günü ise hava biraz daha fazla soğuyacak. Bu soğumayla birlikte özellikle Marmara ve kıyı şeritlerinde havanın yağmurlu, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yağışların görülmesini bekliyoruz. Özelliikle önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklığında yağışla birlikte kademeli bir şekilde azalış var. Sıcaklığın yer yer mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu da bu soğuk hava devam edecek. Yeni haftada da sıcaklığın yükselmesini bekliyoruz.

"Ankara'da kışın görmediğimiz bir kar yağışı beklentimiz var"

3 büyük ilimize bakacak olursak İstanbul'da önümüzdeki günlerde herhangi bir kar yağışı beklemiyoruz. Çarşamba günü hava çok bulutlu ve yağış yok, perşembe günü de yağış var ama yağış yağmur cinsinden. Özellikle cuma günü İstanbul'da Kuzey ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir ama herhangi bir kar yağışı beklemiyoruz İstanbul genelinde. Ankara'da çarşamba günü yağmur, perşembe günü yağış beklemiyoruz. Cuma günü ise öğlen saatlerinde 6-8 saatlik periyotta Ankara'da bir kar yağışı beklentimiz var. Özellikle kışın görmediğimiz belki de merkeze düşebilecek bir kar yağışı cinsi. Başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın cuma günü öğle saatlerinde kar yağışı için tedbirli olmalarını bekliyoruz, ki cuma günü en düşük sıcaklık 1 en yüksek sıcaklık 3 derece olabilecek. Izmir'de çok fazla yağış beklentimiz yok. Çarşamba, perşembe günü hava parçalı bulutlu, cuma günü hafif bir yağış bekliyoruz.

Toz taşınımı devam ediyor

Çarşamba günü özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde bir toz taşınımı var. Bölgede yağış da olduğundan çamur şeklinde yağış da görülebilir. Bu bölgede bulunaların hem çamur şeklinde yağışa ve toz taşınımına karşı tedbirli olmalarında fayda var.

Batı Karadeniz kıyıları, Hatay ve Osmaniye çevresinde yağmur ve sağanak görülecek

Önümüzdeki günlerde yağışlı sistemde çarşamba günü İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bu bölgelerde özellikle yüksek kesimlerde yağış cinsi kara da dönüşebileceği için ulaşımda aksamalar olabilir. Bu yönüyle bu blgelerde bulunanların tedbirli olmalarını bekliyoruz. Ayrıca cuma günü Batı Karadeniz kıyıları, Hatay ve Osmaniye çevresinde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışlara karşı şimdiden vatandaşlarımızı tedbirli olmasını istiyoruz.

Kuvvetli rüzgar, 2 gün sürecek

Çarşamba ve perşembe günleri iç ve doğu kesimlerde rüzgarın özellikle güney yönlerden kuvvetli ve fırtına düzeyinde esmesini bekliyoruz., saatteki hızı 80-90 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu yönüyle İç Anadolu Bölgesi'nin doğusundan başlayıp, Doğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayacak şekilde kuvvetli rüzgarlara karşı önümüzdeki 2 gün boyunca bölgedekilerin tedbirli olmasını istiyoruz."

Hava Durumu: Soğuk ve Kar Beklentisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hava Durumu: Soğuk ve Kar Beklentisi - Son Dakika

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