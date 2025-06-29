Hava Koşulları Nedeniyle Helikopterler Devre Dışı

'HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE HELİKOPTERLER TEDBİREN DEVRE DIŞI'

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yangına ilk müdahalenin saat 13.12 itibarıyla yapıldığını belirten Vali Elban, "İlimiz genelinde orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Menderes'teki yangına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer aracı ve itfaiye, 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu 678 personel ile müdahale edilmektedir" dedi.

Vali Elban, açıklamasının devamında olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerin tedbiren devre dışı bırakıldığını belirterek, "Müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızı özellikle bu sıcak ve rüzgarlı günlerde orman yangınları konusunda azami dikkat ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,